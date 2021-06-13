Разбившийся на самокате мэр Кисловодска находится в искусственной коме

Медикам удалось стабилизировать состояние мэра Кисловодска 51-летнего Александра Курбатова, серьезно пострадавшего после падения с электросамоката, сообщает мэрия города-курорта в своем инстаграме. Градоначальник, которого накануне прооперировали, по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Глава Ставропольского края Владимир Владимирова уточнил, что Курбатов находится в искусственной коме. «Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов», – написал чиновник в соцсети.

В Кисловодск на помощь кисловодским медикам прибыли бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставрополья Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко.

В субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем инстаграме, что глава Кисловодска неудачно упал с электросамоката и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации источника «Интерфакса», мэр получил серьезную черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии и экстренно прооперировали.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения градоначальника. По данным СМИ, мэр не справился с управлением и на скорости 55 км/ч врезался в бордюр.

Александр Курбатов занимает пост главы Кисловодска с 2015 года.

Кисловодск, Наталья Петрова

Кисловодск. Другие новости 13.06.21

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