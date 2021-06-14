25 человек пострадали при пожаре на заправке в Новосибирске

В результате пожара на газовой автозаправке в Новосибирске пострадали 25 человек, в их числе ребенок и пожарные. 17 пострадавших доставили в ожоговый центр, рассказала главврач местной станции скорой помощи Ирина Большакова.

«У нас прибавились два мужчины средней степени тяжести, два мужчины тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести», – цитирует ее ТАСС.

Четверо отказались от госпитализации, в шестеро находятся в реанимации. Среди пострадавших есть и пожарные.

Дежурная часть МЧС получила сигнал о пожаре на автозаправке в 18:04 часов по местному времени (14:04 мск). В 19:57 пожарным удалось локализовать огонь и не допустить возгорания на соседней заправке.

«Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Привлечено 90 человек и 20 единиц техники», – рассказали в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты и следователи пока работают на безопасном расстоянии от пожара.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. После того, как пожар будет локализован, следователи приступят к осмотру места происшествия», – пояснили в ведомстве.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 14.06.21

В Екатеринбурге загорелось Михайловское кладбище (ФОТО). / За сутки пожарные 184 раза выезжали на поджоги тополиного пуха. / Полиция ищет мужчину, подозреваемого в наркоторговле (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»