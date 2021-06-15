В Кузбассе горит углеобогатительная фабрика

Углеобогатительная фабрика «Березовская» загорелась в Кузбассе. По последним данным, погиб один рабочий. На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Сообщение о возгорании в основном цехе углеобогатительной фабрики в Березовском поступило около девяти утра по местному времени. Огонь охватил два верхних этажа пятиэтажного корпуса фабрики, сначала загорелось помещение, предназначенное для первичной обработки твердых полезных ископаемых, передает РЕН ТВ.

На место прибыли два подразделения военизированных горноспасательных отрядов и 14 пожарных цистерн. Из здания эвакуировали 39 человек.

Позже стало известно о гибели одной из сотрудниц. «Пострадавшая во время пожара спустилась со своего рабочего места – кабины мостового крана, но до выхода дойти не успела. Реанимационные действия не привели к положительному результату», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пламени. Площадь пожара составляет 6 тысяч кв. м.

Кемерово, Зоя Осколкова

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