Найдены девочки-вандалы, осквернившие памятник летчику Олегу Пешкову

В городе Арсеньеве Приморского края правоохранители задержали двух девочек-подростков, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову. Школьницы устроили туалет на месте мемориала.

В полицию обратилась местная жительница, увидев, что неизвестные лица на улице Калининской осквернили памятник летчику. Кроме того, вандалы вырвали цветы и раскидали их по скверу.

Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, выяснили, что к осквернению памятника причастны девочки в возрасте 14 и 15 лет, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Школьниц доставили в отдел полиции для разбирательства. Информацию о них правоохранители направят в органы образования города Арсеньева, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого полицейского главка.

В ситуацию вмешалась городская прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку по факту осквернения памятника Олегу Пешкову. Кроме того, прокуратурой организована проверка полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщается на официальной странице администрации Арсеньева в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 24 ноября 2015 года военный самолет Турции сбил у сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Экипаж катапультировался. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись, а Пешкова расстреляли с земли боевики, когда он спускался с парашютом. Позже террористы были уничтожены. Пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Зимой 2016 года в сквере Арсеньева установили памятник летчику.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 15.06.21

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