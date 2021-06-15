В Кирове десятилетняя девочка упала в яму с кипятком

В Кирове десятилетняя девочка получила ожоги, провалившись в яму с кипятком. Ребенка госпитализировали. СКР и прокуратура проводят проверку.

Инцидент произошел накануне днем. Девочка гуляла во дворе дома на улице Северо-Садовая и упала в яму с горячей водой. Случайный прохожий увидел это, поспешил на помощь и вытащил малышку. Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали ожоги 40% тела.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Установлено, что яма образовалась из-за промыва песочной «подушки» и провала бетонной плиты. Горячая вода под давлением вышла на поверхность из-за прорыва теплосети.

Проверку также проводит прокуратура Октябрьского района. «В рамках проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации в части своевременности принятия мер по надлежащему содержанию и ремонту объекта ЖКХ, вблизи которого произошло происшествие», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 15.06.21

Водитель, 60 раз оштрафованный за нарушение ПДД, врезался в столб и погиб (ФОТО). / Бывший высокопоставленный сотрудник подмосковного управления СКР получил 7 лет «строгача». / Найдены девочки-вандалы, осквернившие памятник летчику Олегу Пешкову. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»