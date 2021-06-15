Житель Уфы на самокате сбил пенсионера, возбуждено уголовное дело

В Уфе следственные органы возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пожилого мужчину. Пенсионер получил тяжелую травму. В отношении 23-летнего жителя возбуждено дело ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, вечером 12 июня на остановке общественного транспорта «Фирма «Мир» подозреваемый, управляя электросамокатом, сбил 81-летнего мужчину, после чего помог ему встать и покинул место происшествия.

В результате наезда пожилой уфимец получил перелом бедренной кости.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении республики.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 15.06.21

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