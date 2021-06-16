В Колумбии взорвалась бомба в автомобиле на военной базе – пострадали 36 человек

Во вторник по меньшей мере 36 человек получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на военной базе в колумбийском пограничном городе Кукута. Агентство Reuters сообщило, что среди раненых были гражданские лица. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Город Кукута расположен на северо-востоке страны недалеко от границы с Венесуэлой, его население составляет 700 000 человек.

Ни одна вооруженная группа еще не взяла на себя ответственность за нападение в департаменте Норте-де-Сантандер. Министр обороны Колумбии Диего Молано сказал, что Национально-освободительная армия, вероятно, стояла за актом насилия, но не исключил причастности и бывших членов FARC.

Правительство Колумбии ранее обвинило бывших членов FARC во взрыве бомбы в автомобиле в марте этого года, в результате чего более 40 человек получили ранения. В 2019 году в результате взрыва бомбы, заложенной повстанцами из ELN в полицейской академии в Боготе, погибло 22 человека, а переговоры между группировкой и правительством Колумбии были сорваны.

Богота, Елена Васильева

Богота. Другие новости 16.06.21

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