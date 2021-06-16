В Забайкалье обнаружили гараж с трупами и человеческими внутренностями

Жители города Могоча Забайкальского края сообщили, что из-за отсутствия морга мертвых людей хранят в грязном гараже. Региональный минздрав, прокуратура и СКР начали проверку.

По словам местных жителей, усопших возят за 300 км в Чернышевск, люди вынуждены обращаться к частникам. Тела умерших хранятся без холодильного оборудования. «Сегодня (15 июня) знакомые ходили забирать тело умершего родственника и были в шоке от увиденного, в гараже просто помойка, тела накрытые тряпками лежат на полу, невыносимый запах и мухи. В администрацию обращались, но конкретного ответа так и не дождались», – рассказали волонтеры изданию Zab.ru.

Общественник Дмитрий Плюхин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что гараж, где хранятся трупы, находится возле морга. «Фото прислали местные жители. С их слов, на переднем плане лежит в полиэтилене труп, еще с марта. А слева – человеческие останки, внутренности. В глубине учреждения виден гроб, за которым должны прийти пока еще ничего не подозревающие граждане», – говорится в сообщении.

В краевом минздраве сообщили, что по данному факту инициирована служебная проверка. Кроме того, проверки организовали Могочинская межрайонная прокуратура и региональное управление Следственного комитета.

В прокуратуре уточнили, что морг в Могоче закрыли 1 июля 2020 года из-за несоответствия санитарным и лицензионным требованиям. Суд постановил возобновить деятельность морга в срок до 1 июня 2021 года, однако решение в законную силу не вступило и было обжаловано ответчиком. Апелляция до сих пор находится на рассмотрении Забайкальского краевого суда.

Чита, Зоя Осколкова

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