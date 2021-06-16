Промышленный альпинист сорвался с высотки и погиб

В Новосибирске промышленный альпинист упал с высотного здания и умер от полученных травм. Следственный комитет проводит проверку.

Двое мужчин находились на крыше бизнес-центра, они выполняли работы по очистке его фасада. «36-летний потерпевший в ходе спуска по страховочному тросу с крыши 11-этажного здания сорвался вниз и получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

На место происшествия прибыл следователь. По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что альпинист не закрепил страховочный трос карабином.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых первоначальных мероприятий и следственных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 16.06.21

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