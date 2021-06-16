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Среда, 16 июня 2021, 15:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Абхазии машина с российскими туристами улетела в овраг

В Абхазии минувшей ночью попал в аварию автомобиль с туристами из России. Два человека попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

ДТП произошло в северной части Гагрского тоннеля, сообщается на официальном сайте ведомства. Автомобиль с шестью российскими туристами при выезде из тоннеля слетел в овраг. За рулем была россиянка.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и оказали пострадавшим помощь. Двое граждан РФ были доставлены в Гагрскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации.

Сухум, Зоя Осколкова

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