Житель Кузбасса убил двух собак, выбросив их из окна

В Кузбассе мужчину подозревают в жестоком обращении с животными. По словам соседей, он убил двух собак.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, супруга 48-летнего жителя города Кемерово привела домой двух бездомных псов. На этой почве между мужем и женой произошла ссора. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта выбросил животных из окна. Собаки погибли от полученных при падении с пятого этажа травм.

Соседи пожаловались в полицию. Они утверждают, что это не первый подобный случай и семья причастна к гибели других подобранных на улице животных.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными). Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

Кемерово, Зоя Осколкова

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