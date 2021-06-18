Под Красноярском подросток сбил девочку и разбился на мотоцикле

В Красноярском крае подросток на мотоцикле наехал на 14-летнюю девочку и сам слетел в кювет. Пострадавшая доставлена в больницу, а 15-летний водитель погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент случился вечером 17 июня в деревне Агул Ирбейского района. Подросток не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, а потом и в кювет. По пути он сбил девочку, которая шла по обочине дороги.

Оба доставлены в больницу, где водитель умер, не приходя в сознание.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл был подарком отца на 15-летие. Транспортное средство не стояло на учете. Отец погибшего заявил, что сын ездил аккуратно, и ему не запрещали кататься на мотоцикле.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 18.06.21

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