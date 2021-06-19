Пойман подозреваемый в убийстве пропавшей в России студентки из США

Задержан подозреваемый в убийстве 34-летней американской студентки в Нижегородской области, сообщает Следственный комитет РФ. Им оказался местный рецидивист.

Студентка из США Кэтрин Илэйн Сироу училась на первом курсе магистратуры юридического факультета ННГУ им. Лобачевского. Женщина проживала в городе Бор Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 15 июня американка вышла из дома, села в неизвестный автомобиль и поехала в направлении деревни Рекшино Борского района.

В тот же день студентка последний раз выходила на связь с матерью. Она написала, что едет на машине с незнакомцем. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. После пропажи американки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Сегодня женщину нашли мертвой. По подозрению в совершении убийства задержан «ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения», говорится в сообщении СК РФ.

Подозреваемый сотрудничает со следствием. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, отметили в ведомстве.

По сведениям источника RT, тело американки нашли в Городецком районе, место показал убийца. Женщина подверглась сексуальному насилию. «Изнасиловал. Когда та сказала, что обратится в полицию, зарезал», – сообщил собеседник RT.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 19.06.21

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