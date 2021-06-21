Омского оперативника уличили в разглашении гостайны

Российского полицейского будут судить за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

В январе 2020 года старший оперуполномоченный Константин Васильев за незаконное вознаграждение раскрыл жительнице Омска сведения, составляющие государственную тайну. Полицейский сообщил секретные сведения женщине под предлогом, что ее дочь не привлекут к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Теперь полицейскому грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее Васильев стал фигурантом другого уголовного дела. По версии следствия, он вместе с коллегой согласился посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении риелтора за взятку в 1,5 млн рублей. Суд признал оперативника виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 21.06.21

Изображая жертву: девицы, мешавшие спать густонаселенному микрорайону, требуют привлечь к ответственности того, кто пытался их усмирить. / Мэрия Челябинска снова оштрафовала компанию Вайнштейнов. / В мэрии Челябинска упорно не хотят озвучивать конкретные данные по реконструкции Комсомольского проспекта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»