В Сочи автомобиль рухнул в пропасть: на месте аварии нашли покойника

В Сочи автомобиль сорвался в пропасть, в результате один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. Рядом с местом аварии нашли еще один труп.
ДТП произошло в районе поселка Ахштырь накануне вечером, передает «КП» – Кубань» со ссылкой на источник в экстренных службах. Водитель автомобиля «Нива» ехал, предположительно, с превышением скорости, не справился с управлением, машина съехала в обрыв.
38-летний водитель погиб на месте, его 41-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. По данным издания, за рулем внедорожника сидел полицейский, но пока официально эта информация не подтверждена.
Рядом с местом аварии сотрудники экстренных служб обнаружили еще одно тело, которое находилось там задолго до ЧП. По этому факту также проводится проверка, следователи устанавливаются личность и причины смерти этого человека.
Сочи, Зоя Осколкова
Сочи. Другие новости 21.06.21
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