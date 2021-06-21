В Сочи автомобиль рухнул в пропасть: на месте аварии нашли покойника

В Сочи автомобиль сорвался в пропасть, в результате один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. Рядом с местом аварии нашли еще один труп.

ДТП произошло в районе поселка Ахштырь накануне вечером, передает «КП» – Кубань» со ссылкой на источник в экстренных службах. Водитель автомобиля «Нива» ехал, предположительно, с превышением скорости, не справился с управлением, машина съехала в обрыв.

38-летний водитель погиб на месте, его 41-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. По данным издания, за рулем внедорожника сидел полицейский, но пока официально эта информация не подтверждена.

Рядом с местом аварии сотрудники экстренных служб обнаружили еще одно тело, которое находилось там задолго до ЧП. По этому факту также проводится проверка, следователи устанавливаются личность и причины смерти этого человека.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 21.06.21

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