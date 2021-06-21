В Чикаго шесть человек пострадали и десятки тысяч остались без электричества из-за торнадо

Как минимум шесть человек получили различные травмы из-за торнадо, прокатившегося через американский Чикаго и его пригороды. Более 35 тыс. жителей остались без электричества.

Вечером 20 июня погода в Чикаго резко ухудшилась из-за сильного циклона и торнадо. Скорость вихря превышала 160 км/ч, сообщает телеканал NBC Chicago.

Порывы ветра сорвали крыши с нескольких домов, повалили деревья. Власти призвали местных жителей не выходить из дома, несколько человек обратились за помощью к медикам.

Из-за непогоды случились перебои с электричеством: 35 342 местных жителя остались без электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на поставщика электроэнергии в Чикаго, компанию ComEd.

Чикаго, Наталья Рязанова

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