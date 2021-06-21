На Кубани автобус с детьми загорелся после столкновения

В Краснодарском крае столкнулись два автобуса, после чего один из них загорелся. В результате пострадали девять человек, в том числе восемь детей.

ДТП произошло в поселке Новомихайловка, на трассе Джубга – Сочи, сообщили в региональном управлении МЧС. Один из автобусов загорелся. В течение нескольких минут на место приехали пожарно-спасательные подразделения.

Пламя удалось быстро потушить. К работам привлечены 25 человек, девять единиц техники.

Как уточняет агентство «Лайф», в загоревшемся автобусе находились дети, которых везли из пансионата «Шахтинский текстильщик». Всех пассажиров успели эвакуировать, ожогов они не получили. В результате столкновения пострадали водитель и восемь детей, во время осмотра у них диагностированы ушибы.

Краснодар, Зоя Осколкова

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