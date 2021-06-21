На Сахалине браконьеры загородили сетями проход на нерест для лосося

Река Мануй на Сахалине перекрыта браконьерскими сетями, которые мешают лососю зайти в ее воды на нерест. Рыбоохранные службы отчитались о поимке браконьеров, но сети остались на месте, передает «Интерфакс».

19 июня сотрудники общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» узнали, что реку Мануй в Долинском районе по всей ширине перекрыли сетью. Экологи решили, что это сделали браконьеры, решившие перехватить рыбу симу, которая заходит в реку на нерест.

Фотографии сети передали в Долинскую инспекцию рыбоохраны. 21 июня специалисты отчитались, что побывали на реке и браконьеры задержаны.

«Через два часа после этого разговора противники браконьерства прислали нам только что сделанные снимки уже трех сетей – одна из них была та же, что и в субботу, плюс две других, ниже по течению», – рассказал руководитель «Экологической вахты» Дмитрий Лисицын.

Экологи подготовили официальное обращение в Росрыболовство с требованием разобраться в ситуации. Они готовятся передать документ в Сахалино-Курильское территориальное управление ведомства.

«Не совсем понятно, как провели свой рейд инспекторы рыбоохраны, если количество сетей только увеличилось», – добавил Лисицын.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 21.06.21

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