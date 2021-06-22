В Красноярском крае медведь убил подростка

В Красноярском крае медведь напал на группу туристов. В результате от полученных травм скончался подросток, еще один человек пострадал.

Инцидент произошел на озере Медвежье в Ергаках, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Группа из 13 туристов шла по лесу, когда 16-летний мальчик отстал.

Позже отправившиеся на его поиски двое взрослых обнаружили труп подростка и медведя рядом с ним. Один из туристов притворился мертвым, а второй напал на хищника с ножом и получил травмы, рассказали NGS24.ru в местном отделении охотнадзора.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в СКР.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 22.06.21

На станции Челябинск – главный разлилось дизельное топливо. / Сотрудницу ЮУЖД травмировал грузовой поезд. / Машина ЧОПа врезалась в ТРК в центре Челябинска. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»