Суд на Камчатке приговорил к долгим срокам супругов, убивших младенца

Суд на Камчатке назначил 24 года колонии на двоих супругам, которые заморили голодом своего трехмесячного сына. Подсудимые признаны виновными в убийстве малолетнего группой лиц с особой жестокостью, неисполнении родительских обязанностей и причинении легкого вреда здоровью.

Обвинение доказало, что летом 2020 года в городе Вилючинске супруги ушли в запой и несколько дней не подходили к своим трехмесячным детям. Двойняшки остались без еды и присмотра. Их нашла родственница подсудимого и вызвала скорую помощь. Медики смогли спасти девочку, а мальчик умер от истощения.

«Суд приговорил женщину к 11 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина осужден к 12 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в краевой прокуратуре.

Оба супруга лишены родительских прав в отношении малолетней дочери.

Вилючинск, Наталья Рязанова

Вилючинск. Другие новости 22.06.21

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