В аэропорту Новосибирска с рейса сняли авиадебошира

В новосибирском международном аэропорту «Толмачево» полицейские сняли с рейса буйного пассажира. Об этом сообщает сибирское управление на транспорте МВД России.

На борту самолета, отправляющегося в Новый Уренгой, находился неадекватный пассажир. Командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров.

«Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 40-летнего жителя Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования кабинного экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправные действия, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками», – сказано в сообщении управления.

Дебоширу грозит штраф в размере от двух по пяти тысяч рублей, или же арест на срок до 15 суток.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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