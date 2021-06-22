В Орске СКР попросил отправить в лечебницу женщину, изрезавшую внучку

Следователи передали в суд уголовное дело жительницы Орска, которая убила внучку на глазах ее брата. 60-летнюю женщину признали невменяемой и рекомендовали отправить в психлечебницу.

По версии следствия, шестилетний внук и двухлетняя внучка остались с женщиной, пока их родители были на работе. Поздним вечером 7 февраля бабушка нанесла внучке 17 ударов ножом на глазах у ее брата. А мальчика без одежды и обуви выставила из подъезда, который запирался металлической дверью с кодовым замком. Ребенку помогли прохожие.

«Завершено расследование уголовного дела по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи малолетнего лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии)», – рассказали в управлении Следственного комитета по Оренбургской области.

Эксперты признали женщину невменяемой, то есть она не может нести уголовную ответственность за свои действия. Следователи передали в суд дело с рекомендацией принудительно отправить фигурантку в психиатрическую лечебницу.

Оренбург, Наталья Рязанова

Оренбург. Другие новости 22.06.21

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