В Австралии из-за нашествия мышей эвакуировали тюрьму

Разрушительное нашествие мышей во вторник, 22 июня, вынудило австралийские власти начать переселение сотен заключенных из тюрьмы Нового Южного Уэльса. Размер ущерба от действий грызунов еще только предстоит подсчитать, сообщает газета «Фигаро».

В частности, мыши сгрызли потолки и кабели в исправительном центре Веллингтона, расположенном в сельской местности. «Здоровье, безопасность и благополучие персонала и заключенных являются нашим главным приоритетом, поэтому важно действовать как можно быстрее для завершения восстановительных работ», – говорится в заявлении Питера Северина, комиссара исправительных учреждений Нового Южного Уэльса.

К концу июня до 420 заключенных и 200 сотрудников будут переведены в другие учреждения. «Мы хотим выполнить эту работу за один раз (...), чтобы больше не быть жертвами этого бедствия», – пояснил Кевин Коркоран, заместитель комиссара тюремной администрации.

Восток Австралии в течение нескольких месяцев был жертвой нашествия мышей, которые нападают на дома и пожирают урожай. Это последнее бедствие, обрушившееся на австралийских фермеров после нескольких лет засухи, месяцев разрушительных лесных пожаров в конце 2019 года и последующего наводнения. Грызуны размножились в прошлом октябре благодаря исключительному урожаю после самой сильной засухи из когда-либо зарегистрированных.

Веллингтон, Елена Васильева

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