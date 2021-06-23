В Саратове глава фирмы по ремонту дорог попал под уголовку за крупную взятку

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области задержали бизнесмена, который пытался купить фирме право на ремонт дорог за взятку в 1,3 млн рублей. Его сдал чиновник, с которым фигурант пытался договориться, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, областная дирекция дорожного хозяйства заключила госконтракт с фирмой из Чебоксаров на ремонт автомоста через Волгу на дороге Саратов-Энгельс и эстакады через реку Гуселка на дороге Саратов-Усть-Курдюм. Но, оказалось, что у фирмы нет допуска на проведение таких работ.

Глава фирмы предложил замначальника дирекции взятку, чтобы тот не раскрыл обман и выдал компании разрешение на работы. За это бизнесмен предложил чиновнику 10% от суммы контракта, то есть 1,3 млн рублей. сотрудник дирекции сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы.

«1 июня бизнесмен передал замначальника отдела ГКУ посредством банковского перевода денежные средства в размере 110 тыс. рублей, являющиеся частью от указанной общей суммы взятки. Подозреваемый задержан», – рассказали в СКР.

Саратов, Наталья Рязанова

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