Подросток в Перми зарезал 13-летнего знакомого из-за неприязни

В Перми 17-летний подросток зарезал 13-летнего знакомого школьника. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

Преступление совершено в Мотовилихинском районе вечером 23 июня. Согласно версии следствия, 17-летний местный житель, вооружившись ножом, на улице нанес 13-летнему знакомому ножевые ранения. Раненого подростка нашли на улице прохожие и вызвали «неотложку» с полицией. Школьника госпитализировали, но врачи не смогли его спасти – поздним вечером он скончался.

Правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько часов после нападения. Подросток признался, что совершил преступление на почве личной неприязни.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Наталья Петрова

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