В Башкирии загорелся пороховой склад

В Башкирии произошел пожар на складе, где хранится порох. По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники МЧС.

Возгорание произошло на территории оборонного завода «Авангард» в Стерлитамаке. Как сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб, горит одноэтажный склад с порохом площадью 60 на 20 метров.

Очевидцы в социальных сетях публикуют фото и видео с места событий. На кадрах видны клубы белого дыма, поднимающиеся над постройками. «Склад с порохом загорелся», – пишут пользователи городского паблика Стерлитамака.

Огонь уже перешел на открытую площадку, где хранятся деревянные ящики. Есть угроза распространения пламени на соседний склад, где хранится порядка 200 тонн пороха.

На месте работают 70 сотрудников МЧС и 25 единиц спецтехники. Информация по пострадавшим или погибшим не поступала.

Уфа, Зоя Осколкова

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