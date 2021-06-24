Более 50 человек оказались под рухнувшим домом в Майами

В американском городе Майами частично обрушился 11-этажный дом. Под завалами находятся более 50 человек, сообщили в городской пожарной службе.

Поздним вечером 24 июня обрушилась часть дома в 11 этажей в высоту, с одним подземным уровнем. Очевидцы рассказали, что из-под обломков слышны крики пострадавших. В службу спасения поступила волна звонков от свидетелей инцидента.

На месте работают более 80 бригад спасателей и медиков. Автомобильное движение в районе перекрыто. Всех жильцов пострадавшего дома и расположенного рядом отеля эвакуировали в центр отдыха неподалеку. Некоторых жильцов пришлось снимать с балконов с помощью пожарной лестницы.

Из-под завалов достали уже четырех человек, всех увезли в больницу. Причины произошедшего и число погибших пока не уточняются.

Майами, Наталья Рязанова

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