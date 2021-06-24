В Кузбассе СКР расследует дело об убийстве женщины с маленьким сыном

Следственный комитет в Кемеровской области возбудил уголовное дело об убийстве 33-летней женщины и ее восьмилетнего сына (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый находится в больнице с саморанением, сообщили в ведомстве.

Инцидент случился в поселке Трудоармейский Прокопьевского района. Утром 23 июня в полицию позвонила мать погибшей и заявила, что к ним в дом ворвался мужчина с ножом. Она была ранена, но добежала до соседей, чтобы вызвать помощь к дочери и внуку. Прибывшие сотрудники Росгвардии нашли тела матери и сына с ножевыми ранами.

Пьяный подозреваемый спал тут же на кровати. Он тоже был ранен, но следователи предположили, что он сам себя порезал.

«Подозреваемый госпитализирован, как только врачи позволят, следователи начнут с ним работать. Предполагаемое орудие преступления изъято, допрошены свидетели, соседи, устанавливается мотив совершенного преступления», – рассказали в СКР.

Кемерово, Наталья Рязанова

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