Пенсионер пять дней пролежал под палящим солнцем после инсульта

В Нижегородской области пожилой мужчина пять дней дожидался помощи после того, как почувствовал себя плохо. Пенсионера спали волонтеры.

Житель поселка Анкудиновка Кстовского района отправился собирать ягоды 19 июня и пропал. Утром 24 июня на поиски мужчины отправились волонтеры. Они нашли пенсионера, лежащего на земле.

Выяснилось, что у мужчины случился инсульт. Он упал и не мог подняться. Все это время пенсионер оставался в сознании. Его нашли благодаря тому, что он откликнулся на зов поисковиков.

Пострадавшего передали медикам. Врачи диагностировали у мужчины сильное обезвоживание.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 24.06.21

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