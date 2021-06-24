В Новосибирске сотрудник полиции попался на грабеже прохожего

Сотрудник полиции Новосибирска стал фигурантом уголовного дела за то, что силой отобрал у прохожего 4900 рублей. Следственный комитет квалифицировал его действия как грабеж с применением неопасного насилия, сообщили в ведомстве.

В полицию обратился мужчина, которого 20 июля в ночное время ограбили на улице. Неизвестный с применением насилия и газового баллончика отобрал у него деньги, банковскую карту и уехал на машине.

«Установлено, что преступление совершено сотрудником полиции. Он допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказал представитель СКР.

Подозреваемого уволят из органов, а его начальство получит дисциплинарное взыскание, если вина в грабеже будет доказана.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 24.06.21

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