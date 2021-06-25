Житель якутского села в свой день рождения облил гостью бензином и поджег

Жителя Якутии обвиняют в покушении на убийство знакомой. Мужчина облил женщину бензином и поджег. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным следствия, преступление произошло в марте во время празднования дня рождения главы семейства. Супруги пригласили в баню знакомых мужчину и женщину. В ходе разговора хозяин вышел из помещения, сказав, что пошел покурить. На самом деле он сходил в гараж, где взял канистру с бензином. Вернувшись, именинник облил горючим гостью и поджег.

Пострадавшую вынес из бани второй мужчина и потушил огонь снегом. В результате женщину госпитализировали с ожогами 40% тела. Она до сих пор находится на лечении в Якутске.

Подозреваемого заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом.

Якутск, Зоя Осколкова

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