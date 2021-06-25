В Чехии 20 учеников потеряли сознание

В Чехии 20 учеников школы потеряли сознание. Причина ухудшения самочувствия подростков остается неизвестной.

Инцидент произошел в школе в городе Соколове на западе страны. Утром во время празднования окончания учебного года два ученика пожаловались на плохое самочувствие. Через несколько часов число пострадавших увеличилось до 20 человек.

Как сообщают местные СМИ, к зданию учебного заведения подъехали несколько машин скорой помощи. Медики направили учеников в разные больницы. Отмечается, что особо тяжелых случаев, угрожающих жизни, не выявлено.

В настоящее время выясняются причины произошедшего. «Мы объявили чрезвычайную ситуацию первой степени, задействовали пожарную бригаду и полицию, чтобы проверить, есть ли утечка химического вещества и что именно произошло в здании. Пока никто не знает, возникли проблемы из-за еды или из-за газа», – сказал пресс-секретарь спасательной службы Карловарского края Радек Гесс.

Прага, Зоя Осколкова

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