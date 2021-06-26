Житель Соликамска пытался сжечь заживо десять человек

В городе Соликамске Пермского края 44-летний мужчина хотел сжечь заживо десять человек. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел ночью 26 июня. Компания из десяти человек распивала в гараже спиртные напитки. Произошла ссора, переросшая в драку. Один из участников конфликта ушел домой, где взял канистру с бензином. Вернувшись, он облил горючим своих собутыльников и поджег.

В результате шесть человек, включая поджигателя, госпитализированы с ожогами. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).

«Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого с учетом его тяжелого состояния здоровья. Расследование уголовного дела, взятого на личный контроль руководителем следственного управления, продолжается», – сообщили в региональном управлении СКР.

Пермь, Зоя Осколкова

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