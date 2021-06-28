В приморском нацпарке «Бикин» из-за жары впервые начались пожары

В национальном парке «Бикин» в Приморской крае начался лесной пожар. Особо охраняемая природная территория, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, горит впервые с момента основания, сообщил директор парка.

Возгорание обнаружили 25 июня по системе дистанционного мониторинга. 26 июня сотрудники нацпарка пролетели над местом и подтвердили, что в глубине лесного массива начался пожар.

«Огонь охватил площадь в 50 га, распространяется медленно. В аренду взят вертолет Ми-8, на место пожара вылетели 15 человек. Задача бойцов – локализировать распространение огня», – рассказали в пресс-службе парка.

Причиной пожара могла стать долгая жара (+35 в тени) и сухие грозы. Бороться с огнем сложно из-за расположения очага: туда невозможно добраться ни пешком, ни на машине, ни на водном транспорте.

«Это первый пожар на территории, первый опыт ЧС подобного масштаба. Готовы к любому развитию событий», – пояснил директор парка Алексей Кудрявцев. Он добавил, что прогноз погоды не обещает дождей в ближайшее время.

По данным ФБК «Авиалесоохрана», в полночь мск 28 июня на территории РФ действовало 298 лесных пожаров на площади 203 тыс. га. Ведомство не зафиксировало ни одного возгорания в Приморском крае.

Лучегорск, Наталья Рязанова

Лучегорск. Другие новости 28.06.21

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