Помощник депутата новосибирского заксо арестован за педофилию

Суд в Новосибирской области арестовал на два месяца помощника депутата областного законодательного собрания по делу о педофилии. Депутат заявил, что уже отстранил своего помощника от должности.

Ходатайство о взятии под стражу рассматривалось в Краснозерском районном суде. Следователи подозревают 38-летнего политика в развратных действиях в отношении подростка младше 14 лет и еще одного, младше 16 лет (ч. 3 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Депутат Денис Субботин признался, что сначала воспринял сообщения, как шутку. После подтверждения информации он отстранил своего помощника от должности.

«В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах», – сказал депутат порталу Ngs.ru.

Подозреваемый воспитывал сына своего покойной сестры, а также руководил местным отделением Российского движения школьников. До того, как стать помощником депутата, политик работал главным специалистом отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Краснозерского района.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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