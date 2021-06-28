«Семерка» с пьяными подростками вылетела в кювет под Астраханью: ранены 8 человек

В Астраханской области восемь подростков попали в больницу после ДТП с автомобилем ВАЗ-2107. Всего в «семерке» находились девять человек, все они были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональный главк МЧС РФ. Самому старшему из них было 20 лет.

Авария произошла около 05:15 мск в Володарском районе, на въезде в поселок Зеленга. По информации областного управления МВД РФ, 17-летний водитель машины, не имевший прав, не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП юный водитель и семь его пассажиров – молодые люди 16 и 17 лет, а также пять девушек в возрасте 15, 17, 18 и 20 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ушибленные раны. Все пострадавшие доставлены в больницы Астрахани.

Вероятный виновник аварии направлен на медицинское освидетельствование, передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что одна из пострадавших девушек вчера отмечала день рождения.

Астрахань, Наталья Петрова

Астрахань. Другие новости 28.06.21

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