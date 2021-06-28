СКР задержал жителя Пермского края за тройное убийство

Следователи задержали жителя поселка Бисер в Пермском крае по делу об убийстве трех человек. Мужчину подозревают в расстреле бывшей супруги и ее сестры с мужем.

Тела погибших нашли на берегу реки Койва в Горнозаводске. По версии следствия, родственники отдыхали у водоема, когда там появился бывший муж одной из женщин и начал стрелять. Действовал он из личной неприязни.

«Утром 28 июня задержан в своем доме в рабочем поселке Бисер местный житель 1963 года рождения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», – рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Следователи проводят допросы и назначили экспертизы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 28.06.21

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