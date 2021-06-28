Пенсионерка варила умерших котят и скармливала их своим животным

В городе Шахты Ростовской области волонтеры обнаружили квартиру, где бездомных животных кормили трупами их собратьев. Правоохранительные органы проводят проверку.
Соседи пожаловались в полицию на неприятный запах, который доносится из квартиры, где проживает пожилая женщина со своей взрослой дочерью. Когда правоохранители взломали дверь, они обнаружили заваленную мусором квартиру и многочисленных животных. Для прокорма своих питомцев, пишут местные СМИ, пенсионерка разделывала котят и варила их в большой кастрюле.
Подробности истории сообщили в реабилитационном центре «Святобор», который забрал выживших животных. Волонтеры рассказали, что пенсионерка забирала котят на рынке, где их бесплатно отдают в добрые руки, а также брала по объявлениям в интернете.
«Трупы животных, умерших своей смертью, лежали там же в квартире, кости, фрагменты скелетов, внутренности, на балконе сушились шкурки кошек и котят», – говорится в сообщении центра в Instagram. В общей сложности волонтеры забрали 41 котенка, взрослого кота и щенка.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
Ростов-на-Дону. Другие новости 28.06.21
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