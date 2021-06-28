Задержан глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

Правоохранители задержали главу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко. Топ-менеджера газового холдинга подозревают в растрате в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

Богдаренко стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Его поместили в изолятор временного содержания в Ставрополе.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте. В региональном следственном управлении СКР подтвердили задержание Бондаренко.

По сведениям источников, руководителя компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» задержали сегодня утром после обыска в его рабочем кабинете. Ранее были задержаны два его заместителя.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 28.06.21

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