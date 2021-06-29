В нелегальном детском лагере на Алтае обнаружили 34 ребенка из Москвы

В Республике Алтай выявили несанкционированный детский лагерь с множеством нарушений, которые представляли опасность для жизни несовершеннолетних. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по СФО.

Прокуроры совместно с полицией, МЧС, представителями Роспотребнадзора и местной администрацией установили, что 20 июня из Москвы в сопровождении шести вожатых прибыло 34 ребенка для отдыха и оздоровления в агротуристическом комплексе «Инегень» на берегу реки Катунь. При этом условия в лагере не соответствовали требования, а сам он не был включен в реестр организаций отдыха детей.

Дети проживали в тесноте, некоторые спали на полу. В помещениях не проводилась надлежащая уборка, отсутствовали шкафы для размещения личных вещей. Более того, в лагере не было медицинского кабинета и медработника. Вместо положенных пяти раз в день детей кормили только трижды.

Сейчас ребятам покупают билеты на обратный путь. Безопасность подростков контролируют сотрудники прокуратуры и полиции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей).

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

Горно-Алтайск. Другие новости 29.06.21

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