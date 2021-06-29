СКР начал дело из-за убитых диких гусей на 700 тыс. рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Следствие началось после появления в сети фотографии с надписью «Чукотка 2021», выложенной тушками убитых гусей.

По версии следствия, снимок был сделан в период с 14 по 17 мая недалеко от столицы Чукотского АО – города Анадыря. А для надписи и символа сердца понадобилось не менее 178 тушек мертвых гусей.

«По данным Департамента природных ресурсов и экологии, общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 000 рублей», – рассказали в СКР.

Некоторые пользователи соцсети узнали в человеке на фото депутата думы Магадана Александра Крамаренко. Но народный избранник заявил, что снимок – результат фотошопа. Вместо гусей для фотосессии якобы использовали перьевые чучела птиц для охотников, передает РИА «Новости».

В случае признания виновным депутат может лишиться своей должности и свободы на срок до пяти лет. Партия «Единая Россия» уже приостановила его членство.

Анадырь, Наталья Рязанова

Анадырь. Другие новости 29.06.21

В Черногории у россиянина случился инфаркт во время купания. / Под Кировом учитель подпала под суд за истязание учеников. / В центре Праги неизвестный устроил стрельбу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»