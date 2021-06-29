В Черногории у россиянина случился инфаркт во время купания

В Черногории скончался гражданин России. Он утонул во время купания в Адриатическом море.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение, тело утопленника извлекли из воды у поселка Свети-Стефан. На место приехали медики и полицейские. После безуспешной попытки реанимации врачи констатировали смерть.
Погибший – гражданин России. Предполагается, что у пожилого мужчины случился инфаркт во время купания.
Подгорица, Зоя Осколкова
Подгорица. Другие новости 29.06.21
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