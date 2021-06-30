Под Волгоградом у автобуса на ходу оторвалось колесо, пострадали 13 мигрантов

На трассе Волгоград – Москва микроавтобус с трудовыми мигрантами попал в аварию. В результате пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как установили сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, у автобуса на ходу оторвалось заднее колесо. Транспорт съехал в кювет, после чего перевернулся.

«Трудовые мигранты. Ехали на работу на поля. Документов при себе у пассажиров нет», – говорится в сообщении.

Всего в автобусе было 14 пассажиров, все они – граждане Узбекистана. 13 человек получили различные травмы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что перевозивший мигрантов водитель занимался частным извозом.

Волгоград, Зоя Осколкова

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