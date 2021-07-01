Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на 181-м км автодороги Котельниково-Песчанокопское в Ростовской области. Среди погибших – четырехлетняя девочка, передает Дон24 со ссылкой на областной главк ГИБДД.

Авария случилась около 23:30 мск в Сальском районе. На трассе столкнулись Volkswagen Polo и Газель из-за неумелого обгона.

По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки в нарушение правил пошел на обгон впереди идущей машины. На встречной полосе он влетел в Газель, за рулем которой сидел 60-летний мужчина.

В иномарке также ехали 40-летняя женщина и девочка четырех лет, а в Газели был 58-летний пассажир. Все они, как и водители, погибли на месте.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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