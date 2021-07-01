Офицер ВМФ России три месяца отлынивал от службы, притворившись больным ковидом

Северодвинский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру Военно-морского флота, капитану 3 ранга Кириллу Малькову, который почти три месяца симулировал заражение коронавирусом, чтобы не служить. Офицер был признан виновным в уклонении от военной службы путем подлога документов (ч. 1 ст. 339 УК РФ), сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета. В качестве наказания осужденному запретили служить в течение девяти месяцев.

Мальков проходил службу в войсковой части 25640. Находясь в служебной командировке, в сентябре прошлого года он сообщил начальству, что заболел ковидом, и в подтверждение представил две медицинские справки, говорится в сообщении. На этом основании ему предоставили почти три месяца – с 10 сентября по 2 декабря – для прохождения лечения.

Однако, как установили следователи, все это время офицер притворялся больным. Педставленные поддельные документы он купил у неизвестного лица. За время «лечения» Мальков успел посетить Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

Решением Северодвинского гарнизонного военного суда офицеру назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15 % денежного довольствия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.21

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