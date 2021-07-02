На Кубани мужчина с перцовым баллончиком напал на девочек

В Краснодаре две девочки 12 и 16 лет попали в больницу. На подростков напал мужчина с перцовым баллончиком. Об этом сообщает телеграм-канал «Живая Кубань».

Инцидент произошел в парке «Дружба». Мужчина брызнул девочкам в глаза неизвестное вещество и скрылся. Школьниц госпитализировали с ожогами глаз и кожи.

Родители пострадавших девочек обратились в полицию. Правоохранители объявили нападавшего в розыск.

«Проводятся мероприятия по установлению личности и мотивов действий указанного гражданина, после чего будет принято законное процессуальное решение», – сообщили региональном главке МВД.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 02.07.21

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