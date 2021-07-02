Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших от хлопка газа

Все пострадавшие в результате взрыва газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода находятся в тяжелом состоянии. Одного из них спасатели достали из-под обломков.

Все пострадавшие – мужчины. Одному из них исполнилось 70 лет, двое других моложе – 41 и 44 года.

«У двух пострадавших сильные термические ожоги, они госпитализированы в ожоговый центр. По предварительным оценкам медиков, состояние всех пострадавших тяжелое», рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Из здания эвакуировали 61 человека, включая одного ребенка. Всех временно разместили в школе №76, городские власти обещали обеспечить их питанием.

На месте происшествия работают следователи. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«В квартире на 1 этаже кирпичного 3-этажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Произошло частичное повреждение конструкций здания и пострадали 3 человека», – пояснили в ведомстве.

Напомним, взрыв случился около 7 утра. От удара выбило стекла, поломались межэтажные перекрытия, но обошлось без пожара.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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