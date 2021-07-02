В Башкирии маленький мальчик умер в холодильнике во время игры в прятки

В Башкирии восьмилетний мальчик спрятался во время игры в холодильник и не смог оттуда выбраться. Следователи проводят проверку.

Трагедия произошла в Янаульском районе, передает издание «Башинформ». Малыш вечером играл в прятки со своими сестрами. Он забрался в старый холодильник марки «Мир», который стоял во дворе.

Мальчика обнаружили поздно ночью, когда он уже не подавал признаков жизни. Холодильник оборудован односторонним замком, который открывался только снаружи, ребенок не смог выбраться и задохнулся.

В региональном управлении Следственного комитета проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается родственники погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 02.07.21

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