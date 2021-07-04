На Филиппинах разбился самолет с 85 пассажирами, часть удалось спасти

На Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились более 90 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», транспортник C-130 Hercules должен был доставить военнослужащих на Холо провинции Сулу – местные власти попросили у рами подкрепления для борьбы с терроризмом.

При заходе на посадку самолет потерял мощность, упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся. По данным руководства вооруженных сил страны на борту находились 85 военнослужащих и 8 членов экипажа. 40 из них удалось спасти – их доставили в ближайший военный госпиталь.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.07.21

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