Трехлетний малыш выстрелил в себя из пистолета

В Саратовской области трехлетний малыш выстрелил в себя из пистолета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 3 июля около 22 часов в Балаково. Сообщается, что оружие было заряжено светошумовыми пулями.

Ребенок был госпитализирован в городскую больницу, но его травмы оказались настолько тяжелыми, что потребовалась эвакуация в областной центр.

«Ребенок получил серьезные травмы. Врачи оценивают состояние, как тяжёлое. Нужно срочно оперировать в лечебном учреждении Саратова, – рассказал в Instagram глава Балаковского района Сергей Грачев. – Экстренно выехал в Балаковскую районную больницу, связался с министром здравоохранения. Реанимобиль уже едет из областного центра. Сейчас важна каждая минута».

У жителей города сразу же возник вопрос, почему в экстренной ситуации ребенка не могли отвезти в областной центр на реанимобили горбольницы. Еще один вопрос: каким образом оружие попало в руки ребенка.

Балаково, Игорь Юров

Балаково. Другие новости 04.07.21

Дети отравились в сауне парами хлора. / На Филиппинах разбился самолет с 85 пассажирами, часть удалось спасти. / Свердловские энергетики устраняют последствия грозы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»